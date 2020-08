Lazio, Leiva scalpita per rientrare: prosegue l’allenamento a Ibiza - FOTO

Tempo di vacanze per i calciatori della Lazio compreso Lucas Leiva che è volato a Ibiza con la famiglia è in compagnia di Correa e Luiz Felipe. Il centrocampista brasiliano non si sta godendo solo il bellissimo mare spagnolo ma sta iniziando ad allenarsi per farsi trovare subito pronto. Dopo i problemi al ginocchio che lo hanno tenuto fuori nell’ultima parte di stagione, il numero 6 biancoceleste dimostra di avere gran voglia di tornare in campo. Per lui esercizi con i pesi e non solo in palestra pubblicato tra le sue storie di Instagram. La Lazio ha sentito la sua mancanza e Lucas è pronto a per lottare di nuovo in mezzo al campo. Il

UFFICIALE - Juventus, Sarri esonerato: il comunicato del club

Lazio, ecco la maglia per la Champions League: le prime immagini - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE