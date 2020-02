Lazio, Milinkovic ammira la scenografia: "Che spettacolo!" - FOTO

Lazio - Verona ha regalato il solito spettacolo sugli spalti, una scenografia da far stropicciare gli occhi. Impossibile per i giocatori non soffermarsi a guardare, almeno un secondo, durante l'ingresso sul terreno di gioco. Lo stesso cuore di ferro del sergente Milinkovic è stato colpito dalla maestosa aquila che ha preso vita in Curva. Su Instagram ha pubblicato la foto con tanto di didascalia: "Che spettacolo". Entrare in campo con simile scenario non è cosa di tutti i giorni.

