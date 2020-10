Lazio, Milinkovic chiama Immobile: "Ti aspettiamo bomber" - FOTO

Sono tante le assenze in casa Lazio, ma su tutte pesano certamente di più quelle di Luis Alberto e Immobile. In questo momento di difficoltà ci si aspetta molto dagli altri big, e ieri Milinkovic, Correa e Acerbi hanno dato risposte importanti. Proprio il 'Sergente' ha pubblicato un post in cui ha voluto rassicurare tutti sul fatto che la squadra supererà questo periodo e puntuale è arrivato il commento di Immobile: "Grande Sergej". Il serbo ha voluto rispondergli, speranzoso di rivederlo presto in campo: "Bomber ti aspettiamo".

