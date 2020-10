Torino - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Archiviata la Champions, torna la Serie A per la Lazio. I biancocelesti saranno ospiti del Torino domenica 1 novembre alle ore 15:00 per dare continuità alla vittoria in campionato contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà visibile anche su smart tv, tablet, smartphone o computer. I clienti Sky che hanno attiva la specifica offerta potranno assistere al match anche sul canale 209 di Sky.