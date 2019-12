Lazio, Milinkovic esulta: “Mi stupisce che la gente non ci credesse…” - FT

Una vittoria convincente, che si aggiunge a quella di campionato di qualche giorno fa e che consente alla Lazio di alzare al cielo la Supercoppa Italiana. In quel di Riyad, l’armata di Inzaghi batte ancora la Juventus, che non può nulla di fronte alla forza e alla compattezza del gruppo biancoceleste. Al termine delle interviste post-partita di alcuni protagonisti della gara, iniziano ad arrivare i messaggi social di alcuni giocatori della compagine capitolina. A dare il via a questa speciale rassegna il ‘Sergente’ Milinkovic: “Mi stupisce la gente che non ci credeva e invece lo abbiamo fatto … di nuovo”.

