Lazio – Roma, Patric festeggia la vittoria della sua “famiglia” – FOTO

Patric, pur non avendo vissuto da protagonista questo derby, festeggia sui social la vittoria della sua “famiglia”. Quando ci si sente parte di una famiglia non importa chi sia a scendere in campo, le gioie e i dolori si condividono e tutti sono protagonisti allo stesso modo. Lui che non manca mai nel far sentire il suo supporto ai suoi compagni, non poteva non esserci anche in una serata così speciale. A testimoniarlo la storia postata sul suo profilo Instagram che ritrae i suoi compagni in un abbraccio di gruppo e la scritta “Famiglia”.

Serie A, al Maradona finisce 2 a 0: il Napoli affonda il Cagliari

Lazio - Roma, Immobile e il segreto della vittoria: "Uniti!". Poi scherza con Milinkovic... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE