Lazio, Stefan Radu spegne 35 candeline: il messaggio della società - FOTO

Uno dei simboli della Lazio che ha scritto il suo nome in maniera indelebile nella storia del club. Stefan Radu oggi spegne 35 candeline e ben tredici compleanni li ha festeggiati con l'aquila sul petto. Da quel lontano 2008 in cui di fatto era un giovanissimo calciatore si è conquistato un posto all'interno della rosa e nel cuore dei tifosi. Quasi tutti gli allenatori che si sono seduti sulla panchina della Lazio avrebbero voluto dargli anche la fascia da capitano, lui ha sempre rifiutato per il suo temperamento e perché leader in campo lo è sempre stato lo stesso. La società ha voluto omaggiare il difensore con un post pubblicato sui social: "Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu che oggi spegne 35 candeline!",

Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu che oggi spegne 3️⃣5️⃣ candeline! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z3YOQMdEao — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2021