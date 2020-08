Lazio, Strakosha: relax e amore con la sua Esther in Grecia - FOTO

Pochi giorni e la Lazio tornerà nuovamente in campo per preparare al meglio la prossima stagione, L'appuntamento è fissato per il 20 agosto a Formello dove mister Inzaghi ritroverà la squadra per poi partire il 23 alla volta di Auronzo di Cadore. Per questo i giocatori si godono gli ultimi giorni di meritato relax con amici, partenti e fidanzate, Thomas Strakosha ha scelto la Grecia come meta per questi giorni di riposo insieme alla sua bellissima fidanzata Esther che ha pubblicato un bellissimo scatto dei due al tramonto con tanto di didascalia: "Il mio numero uno!".

