Nazionale, il motto di Immobile: "Passione e determinazione!" - FOTO

Per Immobile, così come per Acerbi, non è ancora tempo di vacanze. I due biancocelesti sono in ritiro con la Nazionale e stanno lavorando per farsi trovare pronti nei prossimi impegni contro Grecia e Bosnia. L'attaccante, in modo particolare, sta cercando di adattarsi al gioco di Mancini e di mettere le sue abilità al servizio degli Azzurri. Ha voglia di riscatto, vuole tornare a fare gol con la maglia dell'Italia. Contro il Bologna Primavera, nell'amichevole di allenamento, ha siglato una doppietta. Vuole tornare a essere tanto incisivo anche negli impegni ufficiali. Su Instagram, tra le storie, Immobile è stato chiaro: "Passione e determinazione", ha scritto. Così riuscirà nel suo intento.

