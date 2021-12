Calciomercato Inter, Luiz Felipe nei piani di Inzaghi: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La finestra di calciomercato di gennaio è prossima con i club della Serie A pronti a puntellare le rispettive rose. Tra questi c'è però l'Inter di Simone Inzaghi che vuole guardare a lungo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società sta valutando due prossimi calciatori che andranno a parametro zero per rinforzare la difesa neroblù. In vista della prossima stagione il club meneghino avrebbe messo nel mirino il centrale della Lazio Luiz Felipe e Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach. Queste le idee per la prossima estate, quando potrebbero salutare ben tre difensori tutti in scadenza: Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio e Aleksander Kolarov. Questo è quanto filtra dalle parti di Milano ma chissà se Simone Inzaghi riuscirà a strappare uno dei perni fondamentali della difesa biancoceleste.

