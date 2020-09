Calciomercato, l'Atletico Madrid torna su Cavani: la situazione

Edinson Cavani è uno dei grandi nomi in cerca di una nuova sistemazione dopo la scadenza del suo contratto con il Psg. L'attaccante è stato accostato a diverse squadre ma le sue richieste, ritenute troppo alte (10 milioni a stagione), stanno frenando le società nel portare a termine la trattativa. Dopo il netto rifiuto del Benfica, che sembrava ad un passo dall'uruguaiano, Fichajes.net segnala un ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid per il giocatore. Già a gennaio c'erano stati contatti tra le due parti, con Simeone convinto che sia lui il profilo giusto per i "Colchoneros". L'ex Napoli però dovrà abbassare le sue richieste.

