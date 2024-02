Calciomercato | La Salernitana è scatenata: preso un ex giocatore della Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Non si ferma neanche a mercato concluso Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Salernitana, arrivato in corso d'opera, vuole ripetere il miracolo salvezza realizzato nella stagione 2021/2022 e per farlo ha bisogno di una rosa competitiva e pronta fin da subito. Oltre all'acquisto di giovani interessanti, tra cui anche il laziale Toma Basic, l'ex d.s. biancoceleste ha portato alla corte di Inzaghi giocatori pronti come Jerome Boateng, al quale sarebbe pronto ad affiancare un difensore che conosce benissimo il campionato di Serie A e che attualmente si trova nella lista degli svincolati: Kostas Manolas. Il centrale greco, ex di Roma e Napoli, è atteso nella giornata di oggi in Campania, come riportato da Gianluca Di Marzio, per svolgere le visite mediche di rito e firmare con il suo nuovo club dove ritroverà anche il suo compagno in giallorosso Federico Fazio. Ennesimo colpo di un uomo mercato come Sabatini, ancora una volta eccellente nelle intuizioni e nelle trattative.