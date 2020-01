Calciomercato Lazio, ag. Jallow: "L'offerta dell'Al Ahly è da capogiro"

Una voce che si è rivelata concreta, tangibile. Come i 5 milioni messi sul piatto della Salernitana dall'Al Ahly per Lamin Jallow. Una proposta molto più che allettante per i granata, confermata dallo stesso agente del gambiano, Luigi Sorrentino, ai microfoni de La Città di Salerno: "Si tratta di un’offerta da capogiro" - ha rivelato il procuratore - "Ora è tutto nelle mani della Salernitana. Jallow è molto apprezzato in Africa, è un nazionale gambiano ed è normale che una società come l’Al-Ahly (una sorta di Juventus d'Egitto, ndr) si sia fiondata su Lamin". Dal canto suo, il patron Lotito non vorrebbe perderlo e avrebbe preferito "cederlo" alla Lazio. Ma dinnanzi a una cifra del genere tutto sembra propendere verso la cessione di Jallow al club egiziano. In casa Salernitana si starebbe solo cercando un sostituto. L'emergenza infortuni ha decimato il reparto offensivo dei granata che, oggi contro il Pescara, probabilmente saranno costretti a schierare il gambiano - nonostante le voci di mercato - dal primo minuto.

