Calciomercato Lazio | Bazdar ha trovato squadra: domani le visite mediche

CALCIOMERCATO LAZIO - Samed Bazdar non sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il giovane attaccante, classe 2004, nelle prossime ore lascerà il Partizan Belgrado per partire alla volta della Spagna. Ad attenderlo, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ci sarebbe il Real Saragozza. Il club di Secunda Division, che ha deciso di puntare sul classe 2004 per tornare in Liga, lo avrebbe acquistato pagando 1,5 milioni di euro per la prima metà del cartellino, con l'impegno di versare la stessa cifra entro il 30 gennaio per la restante metà. Nelle prossime ore il calciatore è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale. Bazdar era stato nella lista dei desideri della Lazio che, però, non ha mai avviato una trattativa concreta.