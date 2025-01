Calciomercato Lazio | Bloccato un difensore del Verona: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato è in piena evoluzione e in attesa di novità sul fronte Fazzini, senza tralasciare le alternative per il centrocampo, la Lazio si sta muovendo anche per la difesa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, è attesa nei prossimi giorni la chiusura dell'affare per Daniele Ghilardi, 22enne del Verona, con il centrale che rimarrebbe in gialloblù fino a fine stagione. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sul difensore U21 ci sarebbe anche il Napoli, ma, come confermato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso della trasmissione '90esimo minuto, il Verona ha smentito ogni trattativa col club campano.

CHI E' GHILARDI - Daniele Ghilardi è un difensore classe 2003 cresciuto nelle giovanili della Lucchese per poi trasferirsi in quelle della Fiorentina. Nel 2022 è passato al Verona con prestito con diritto di riscatto, esercitato poi per mezzo milione di euro. Dai gialloblù viene poi girato in prestito prima al Mantova, in cui gioca 21 partite e segna 1 rete, e poi alla Sampdoria neoretrocessa in B, in cui colleziona 37 presenze e 2 gol. Tornato al Verona, esordisce in Serie A in questa stagione nel match contro il Venezia e da lì ha collezionato 10 presenze, saltando solo le gare con Roma, Fiorentina e Cagliari. Ghilardi è anche nel giro della Nazionale: nel 2023, con l'Under 20, ha ottenuto con gli Azzurrini il secondo posto nel mondiale contro l'Uruguay, mentre a settembre ha esordito con l'Under 21 contro la Lettonia.