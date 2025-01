Lazio, Lotito studia il piano B per il centrocampo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole regalare a Marco Baroni un centrocampista in più. Per questo, nelle ultime ore sono balzati diversi nomi, tra cui in primis, quello di Fazzini che, pur essendosi promesso a Lotito è prigioniero di Corsi a Empoli, fuori squadra, che lo spinge verso Napoli per motivi economici. E’ diventato un giallo il suo futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni lo corteggia da un mese con Fazzini che vuole i biancocelesti. Il suo arrivo è in bilico, ma il mercato è pieno di colpi di scena. Per questo, ora la Lazio deve guardarsi attorno per valutare un piano B. In corsa c’era Casadei, per cui c'è anche l'interesse del Torino. Il Chelsea lo valuta meno di 20 milioni, ma chiede il prestito oneroso e un diritto di recompra. Il giocatore aveva detto sì ma nelle ultime ore la pista si è bloccata con il Toro che s’era spinto fino ad offrire 12 milioni più una percentuale di rivendita.

In attesa di capire il futuro di Nicolò Rovella, per cui un club di premier ha sondato la disponibilità della Lazio per cederlo subito per 40 milioni di euro, per la squadra di Baroni è spuntato il nome di Elif Elmas, oggi al Lipsia, ex Napoli. Il centrocampista non gioca, vuole tornare in Italia ed è reduce da un infortunio di dicembre, per una lacerazione di una fibra muscolare nella parte posteriore di una coscia. Ora è in ripresa. In Germania non è riuscito a mostrare il suo potenziale, era stato venduto nel gennaio 2024 da De Laurentiis per circa 20 milioni. Il cartellino ad oggi non verrebbe acquistato a titolo definitivo, bensì, con un prestito secco.

Come ricorda il quotidiano, ieri non sono arrivate conferme. Elmas ha 25 anni ed è extracomunitario, lo status non sarebbe un problema per il tesseramento. Nel pieno della forma sarebbe un centrocampista ideale da aggiungere al reparto. Ma nel suo caso, come per tutti gli over 22, per inserirlo in lista andrebbe tagliato un over. Il diesse Fabiani ha sondato anche Atangana del Reims, 19 anni, blindato dal suo club con un rinnovo recente, è valutato circa 10 milioni. A questo si aggiunge anche il sondaggio per Anjorin, sempre dell'Empoli, ma over 22 anche lui, come Payero e Lovric dell'udinese. Non ci sarebbero invece problemi per Kaluzinski, classe 2002 e centrocampista in forza all'Antalyasport.