Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Luiz Felipe nel mirino dell’Atletico Madrid

DALLA SPAGNA - Luiz Felipe è nella lista dei desideri dell'Atletico Madrid. La notizia arriva dalla Spagna. Secondo il noto quotidiano AS, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale della Lazio. Simeone, già ben coperto in quel ruolo con Savic, Gimenez, Felipe e Hermoso, avrebbe individuato nel brasiliano un ottimo profilo per il futuro del club. Le idee dell'Atletico sono due: tentare l'affondo e prenderlo subito per circa 15 milioni o aspettare l'estate 2022 per accoglierlo a parametro zero se il giocatore non dovesse rinnovare. La società capitolina, però, vuole blindare il suo numero 3 e ha già pronto il suo prolungamento di contratto per altri 4 anni.

SARRI - Il brasiliano è uno di quelli che il Comandante valuta come quasi incedibili. Sarà lui, con molta probabilità, il partner difensivo di Acerbi nel quartetto difensivo della prossima stagione. Sarri potrebbe sfruttare la sua velocità e abilità nei recuperi per tenere alta la sua linea difensiva e schiacciare gli avversari nella propria metà campo. La Lazio punta forte su Luiz Felipe, ma occhio alle corteggiatrici spagnole: Atletico Madrid e non solo. Il ex Salernitana piace anche al Real Betis.