Calciomercato Lazio, il Vicenza pensa ad un biancoceleste per rinforzarsi

Il Vicenza sta per affrontare la Serie B e per rinforzare la rosa sta pensando di comprare dalla Lazio: dopo l'interesse dimostrato da Di Gennaro per un possibile ritorno in biancorosso, il club veneto starebbe pensando a Simone Palombi per l'attacco.

Stando a quanto riporta trivenetogoal.it, la trattativa è aperta e si starebbe lavorando ad un prestito. La Lazio si può permettere di privarsi di ottimo prospetto considerando la situazione attuale del reparto offensivo biancoceleste? Vedremo come si muoverà la dirigenza laziale in questione.