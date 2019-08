Calciomercato Lazio, oggi l'incontro finale tra Llorente e il Napoli: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Fernando Llorente sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questo pomeriggio il fratello-agente dello spagnolo, Jesus Llorente, è atteso nel capoluogo campano per limare gli ultimi dettagli e chiudere l'accordo. L'ex Tottenham firmerà un biennale a 2,5 milioni a stagione. Cifre e condizioni alle quali la Lazio avrebbe potuto dire la sua, ma la permanenza di Caicedo ha frenato ogni possibile approccio sul nascere. Comunque, Llorente era il piano B dei partenopei che hanno aspettato il “sì” di Icardi per settimane. Niente da fare, l'argentino non ha intenzione di lasciare l'Inter e questo ha spianato la strada degli azzurri verso il grande sogno del calciomercato biancoceleste. Per assicurarsi lo spagnolo, il Napoli ha battuto anche la concorrenza di Fiorentina e Manchester United che, negli ultimi giorni, avevano sferrato un ultimo disperato assalto.

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

VAR, LE PAROLE DI GRAVINA

TORNA ALLA HOMEPAGE