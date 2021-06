Calciomercato Lazio, Pedullà: "Settimana calda per Correa"

Ore caldissime in casa Lazio sul fronte mercato. I biancocelesti sarebbero in chiusura per portare a Roma Hysaj e si preparano ad avanzare un'offerta ufficiale per Brandt del Borussia Dortmund. In questi giorni sotto i riflettori è finito anche Correa per il quale ci sarebbe un interesse fortissimo del Psg. L'argentino potrebbe essere il big da "sacrificare" per avere un tesoretto da investire sul mercato. I francesi avrebbero presentato un'offerta di circa 25 milioni e una possibile contropartita tecnica con il cartellino di Rafinha. A confermare che l'asse Italia-Francia è caldissimo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Correa: settimana calda più dei 40 gradi di oggi".

