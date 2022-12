Calciomercato Lazio, Pellegrini vecchia conoscenza di Sarri: la curiosità

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luca Pellegrini è il nome nuovo della Lazio per il calciomercato di gennaio. Il giovane classe '99 è in forte ascesa per il ruolo di terzino sinistro nonostante l'operazione non sia semplice da portare a dama: il giocatore si è trasferito la scorsa estate in prestito all'Eintracht Francoforte dalla Juventus, quindi sono due le società con cui deve trattare la Lazio o qualsiasi altro acquirente. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico il giocatore avrebbe il benestare di Maurizio Sarri, che ben conosce le sue caratteristiche: Luca Pellegrini infatti ha svolto l'intero ritiro estivo del 2019 con la Juventus guidata dall'attuale allenatore biancoceleste. Soltanto a preparazione finita, a ridosso dell'inizio del campionato, l'esterno andò in prestito al Cagliari, dove aveva giocato sempre con la formula temporanea (con il cartellino di proprietà della Roma) i sei mesi precedenti. Fu proprio Sarri a consigliare al ragazzo di andare in un altro club, per trovare più spazio e non interrompere la sua crescita in una fase cruciale della carriera. A posteriori si può dire che il consiglio fu più che azzeccato.

CALCIOMERCATO LAZIO, PISTA PELLEGRINI: TUTTI I DETTAGLI

