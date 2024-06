Calciomercato Lazio | Pradè rivela: "Zaccagni? Ho provato a prenderlo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella lunga conferenza stampa rilasciata dalla pancia del Viola Park, nel corso della quale è stato annunciato anche il nuovo allenatore della Fiorentina, il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato anche del calciomercato, facendo un passo indietro e tornando a gennaio. Il dirigente ha rivelato l'intenzione di rinforzare la rosa acquistando un esterno d'attacco, sottolineando di aver messo nel mirino due calciatori, Gudmundsson del Genoa e Zaccagni della Lazio:

"Ne avevamo puntato fortemente uno, è stata una trattativa lunghissima. L'accordo economico era quasi in dirittura d'arrivo, poi non ci è stato più venduto. Stiamo parlando di Gudmundsson ovviamente. Gli altri non so, comprare per comprare non era una strategia. Abbiamo poi preso Belotti e Faraoni, che ringrazio pubblicamente. Oltre che bravi calciatori si sono dimostrati grandi uomini. Ce ne piacevano due, da morire: uno era Gudmundsson e o abbiamo detto, l'altro era Zaccagni per il quale però era praticamente impossibile anche far partire una trattativa".