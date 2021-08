Calciomercato Lazio, prosegue la trattativa col Genoa per Fares: i dettagli

Fares si avvicina al Genoa. L'algerino potrebbe davvero approdare alla corte di Ballardini. Dopo l'incontro di ieri, l'esterno avrebbe dato il suo ok. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sta proseguendo la trattativa tra Genoa e Lazio sulla base del prestito con diritto di riscatto. Contatti costanti tra le parti anche nella giornata di oggi e lavori in corso per trovare la quadra per la buona riuscita del'operazione. In caso di mancato accordo tra le società, l'alternativa per i rossoblù è sempre rappresentata da Marvin Zeegelaar dell'Udinese. La Lazio è a lavoro e la cessione di Fares sarebbe un'occasione non indifferente per far cassa.

Calciomercato Lazio | Insigne più di un sogno, De Laurentiis fa muro

Serie A, la top 11 di Dazn dopo la prima giornata: c'è Milinkovic - FOTO

TORNA ALL'HOME PAGE