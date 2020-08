Calciomercato Lazio, quante squadre su Bonaventura: Benevento in vantaggio

Diversi club interessati a Giacomo Bonaventura. Il calciatore, che ha lasciato il Milan a fine contratto, è in cerca di una nuova avventura. Sul centrocampista ha messo gli occhi anche la Lazio per rinforzare la mediana di Inzaghi. Come riporta alfredopedulla.com, il Benevento è la squadra più avanti nella trattativa. Anche l’Hellas Verona non molla e spera di potersi inserire per il centrocampista ex Milan. Bonaventura piace anche al Bologna che potrebbe puntare su di lui in caso di partenza di Soriano.