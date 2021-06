Calciomercato Lazio, sirene spagnole su Simy: il Betis è interessato

Simy è l'oggetto del desiderio di questa sessione di calciomercato. La sua meravigliosa stagione al Crotone ha acceso l'interesse di molti club europei. La prima a muoversi è stata la Lazio, ma al momento ci sono solo stati dei contatti preliminari. Oltre ai biancocelesti, anche dei club inglesi hanno messo gli occhi sull'attaccante, che qualche mese fa ha dichiarato di valutare le offerte che arriveranno. Secondo TuttomercatoWeb.com, le squadre interessate non sarebbero solo queste: il Betis di Siviglia avrebbe avviato i contatti con gli intermediari del nigeriano. C'è tanta concorrenza per Simy, se la Lazio lo vuole deve fare in fretta.