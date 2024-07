Calciomercato Lazio | Valentini sbarca in Serie A: ecco dove giocherà

Nicolas Valentini ha scelto dove giocherà la prossima stagione. Nelle ultime settimane vi avevamo raccontato dell'interesse della Lazio per il centrale argentino, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Boca Juniors (in scadenza il 31 dicembre 2024). Non sbarcherà, però, nella Capitale. Infatti ha deciso di sposare il progetto della Fiorentina, che nelle ultime ore ha accelerato e chiuso l'accordo con il classe 2001. Come riportato da SkySport, ha già svolto le visite mediche in Argentina e presto firmerà un contratto di 4 anni e mezzo. Sarà a tutti gli effetti un giocatore viola a partire dall'1 gennaio 2025.