Calciomercato, Schira: “La Lazio ha messo gli occhi su Shaqiri e Bonaventura"

Conclusa la telenovela David Silva che ha deciso di tornare in Spagna destinazione Real Sociedad, la Lazio deve tornare subito sul mercato. La dirigenza biancoceleste non si è guardata le spalle e ha valutato subito nuovi profili per rinforzare la squadra. Come rivela l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, alla Lazio piacciono lo svincolato Bonaventura e Xherdan Shaqiri, attaccante classe 1991 del Liverpool. Lo svizzero conosce già la Serie A dato il suo trascorso nell’Inter.

