Calciomercato, sirene arabe per il Papu Gomez: l'offerta dell'Al Nassr

È un calciomercato per ora privo di grandi colpi, almeno in Serie A. Più che gli acquisti, potrebbe far rumore qualche cessione importante. Tra queste quella del Papu Gomez finito nel mirino dell'Al Nassr. La squadra araba, secondo Tuttomercatoweb.com, avrebbe offerto un biennale a 6 milioni di euro a stagione al giocatore e 15 milioni all'Atalanta per l'acquisto del suo cartellino. L'argentino è molto legato alla città di Bergamo, ma se l'offerta venisse aumentata a livello di ingaggio e di durata del contratto potrebbe farlo vacillare.

Lazio, tifosi già pazzi di Muriqi: "Benvenuto, ti stavamo aspettando"

DIRETTA - Calciomercato Lazio: per Fares tutto in 48 ore. Torna di moda Kumbulla

TORNA ALLA HOMEPAGE