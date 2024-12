Calciomercato | Un ex Lazio si avvicina sempre di più al Napoli: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Il Napoli deve fare i conti con l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che rimarrà fuori dai campi per più di un mese. L'obiettivo di Conte e della società partenopea è quello di trovare un sostituto all'altezza, in modo da mantenere il Napoli competitivo per lo scudetto. Nei giorni scorsi era emerso il nome di Luiz Felipe, ex Lazio ormai svincolato dall'Al Ittihad, e più passano i giorni più sembra l'italo brasiliano il prescelto per sostituire il centrale azzurro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella di Luiz Felipe potrebbe essere una soluzione low cost con più pro che contro. Innanzitutto, è svincolato ed è già tornato in Italia, poi conosce molto bene la Serie A, avendo giocato con i biancocelesti per cinque stagioni e vinto 3 trofei. L'unico dubbio riguarda la sua condizione fisica, essendo stato fuori dal calcio europeo per diverso tempo dovrebbe riprendere il ritmo. Una soluzione potrebbe essere farlo allenare già con Conte in attesa che riapra la finestra di mercato per poterlo tesserare ufficialmente.