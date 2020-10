DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite. E in entrata?

Mancano 5 giorni alla chiusura del mercato, la Lazio cerca di piazzare le ultime uscite. Dopo aver definito la cessione di Wallace al Malatyaspor, con le valigie in mano c'è sempre Bastos. Ieri l'angolano è stato convocato contro l'Atalanta ed è anche sceso in campo a causa dell'infortunio di Radu. L'emergenza in difesa per i biancocelesti si fa sempre più grande e anche questo potrebbe aver messo in stan-by la sua partenza. Su di lui ci sono sempre Besiktas e Porto, da capire le valutazioni che farà la società. Meno incerta la partenza di Durmisi per il quale si prospetta un ritorno in Liga. Su di lui, oltre al Celta Vigo, ci sarebbe anche il neopromosso Cadice. Infine si cerca una sistemazione anche per Di Gennaro, rientrato dal prestito alla Juve Stabia.

ULTIMO COLPO - Ieri il direttore sportivo Igli Tare, prima della partita contro l'Atalanta e dell'infortunio di Radu, ha escluso possibili altri colpi in entrata definendo chiuso il mercato della Lazio. L'emergenza nel reparto difensivo però, con Luiz Felipe, Vavro e Radu ai box oltre a Bastos sul punto di partire, potrebbe riaprire qualche discorso lasciato in sospeso. Il nome di Diogo Queiros, portoghese classe '98, resta un'ipotesi percorribile, anche perché verrebbe inserito in lista senza problemi come under 22. I buoni rapporti con l'agente Jorge Mendes potrebbero facilitare l'operazione. Intanto oggi a Roma è atteso Andreas Pereira che domani svolgerà le visite mediche.