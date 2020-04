Hagi Jr, non c'è solo la Lazio. L'agente: "City e Tottenham mi hanno contattato"

Non solo la Lazio su Ianig Hagi, bensì anche Tottenham e Manchester City. A confermarlo Giovanni Becali, agente del centrocampista dei Rangers in prestito dal Genk, ai microfoni di Sky Sport UK. Sulle tracce del figlio di Gheorghe Hagi ci sarebbe anche il ds dei biancocelesti Igli Tare, ma il 21enne sarebbe ambito soprattutto dai club britannici. Secondo quanto dichiarato dal procuratore, lo avrebbero contattato sia Mourinho che Begiristain, rispettivamente degli 'Spurs' e del City. "Mi hanno chiesto personalmente informazioni - ha detto - ci sono molti club interessati a lui e vogliono vedere se c'è la possibilità di averlo in estate. Sta andando molto bene ai Rangers, ma credo possa concretizzarsi una nuova sistemazione".

