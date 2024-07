Lazio, ritorno in Serie A per un ex: di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

Il Como, dopo 21 anni di assenza, è tornato in Serie A e in questa sessione di mercato sta allestendo una squadra che possa lottare per la permanenza nella massima serie. Dopo il colpo Belotti, la dirigenza del Como - come riporta Sky Sport - sarebbe vicina all'acquisto di un ex portiere della Lazio. Il nome in questione è quello di Pepe Reina. Il classe '82 è attualmente senza squadra e a breve secondo l'emittente satellitare raggiungerà il suo connazionale Cesc Fabregas sulle rive del Lario. Per l'estremo difensore sarebbe pronto un anno di contratto. In questi giorni è attesa l'ufficialità dell'operazione.

