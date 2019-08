Manchester Utd, Maguire è il difensore più costoso di sempre. Milinkovic...

Un colpo da circa 92 milioni di euro tra bonus e quota fissa (86,5 milioni). Harry Maguire è passato dal Leicester al Manchester United diventando il difensore più costoso della storia, sopravanzando de Ligt – il cui regno è durato meno di un mese con i suoi 85,5 milioni (70 + commissioni) – e van Dijk, acquistato dal Liverpool nel gennaio 2018 per 84,65 milioni. Un affare che condizionerà le ultime mosse del mercato dei Red Devils che, con la permanenza di Pogba, potrebbero anche decidere di optare per un più economico immobilismo. Dopo un acquisto di tale portata e senza le entrate della cessione del francese (Solskjaer solo un paio di giorni fa ha confermato che resterà, il gioco delle parti?) sarebbe complicato spiegare, considerati anche i vincoli del FFP, un altro acquisto da 90 milioni. Ovvero la cifra che Milinkovic costerebbe allo United. Per questo anche l'arrivo di Bruno Fernandes, dato per cosa fatta, è slittato fino a tramontare quasi definitivamente. Comunque, il Manchester ha perso un centrocampista in questa sessione – Ander Herrera si è svincolato – e per questo sta cercando di arginare questa falla numerica. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato anche un tentativo per Eriksen. Praticamente un'altra mission impossible. Alle 18 di giovedì 8 agosto il calciomercato inglese chiuderà i battenti, per come stanno le cose in questo momento Maguire "rischia" di essere l'unico grande colpo del mercato United.

