UFFICIALE - Lazio, Dean Lico è un nuovo giocatore dell'Ascoli - FOTO

Finisce ancor prima di iniziare, l'avventura di Dean Lico alla Lazio. Arrivato la scorsa stagione in biancoceleste per giocare con la Primavera, il trequartista classe 2000 esordisce a febbraio con l'aquila sul petto, ma per colpa del Coronavirus non giocherà più. Oggi l'Ascoli ha ufficializzato il suo acquisto, facendogli firmare un contratto triennale.

IL COMUNICATO - "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Dean Lico, trequartista classe 2000 di nazionalità albanese. Cresciuto nelle giovanili del Skenderbeu, si trasferisce dapprima in Spagna nel Leganés B, successivamente in Portogallo nello Sporting Lisbona Under 19, prima di approdare in Italia nella Lazio. Con l’Ascoli Calcio ha sottoscritto un contratto pluriennale. A Dean il benvenuto del Club bianconero".

IL MESSAGGI DI LICO - Su Instagram il giocatore ha scritto: "Da oggi sono un giocatore dell'Ascoli. Sono così fiero e felice di me stesso, grazie a Dio per l'opportunità. Anche alla società e a tutti quelli che mi hanno aiutato. Ora è tempo di lavorare e far diventare i miei sogni realtà".