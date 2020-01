Agostinelli: "In questo momento la Lazio è la squadra più forte del campionato"

Il campionato straordinario della Lazio prosegue. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Bisogna essere umili, ma la Lazio in questo momento è la squadra che fa il miglior calcio di questo campionato insieme all'Atalanta. In questo momento la Lazio è la squadra più forte del campionato, la Juventus non mi sembra quella degli ultimi anni, non è più imbattibile. L'Inter ha fatto 4 pareggi negli ultimi 6 partite. La facilità con cui la Lazio vince le partite è indicativa. La nostra forza ora è essere umili, quasi non crediamo in quello che stiamo facendo".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, DISFATTA PRIMAVERA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE