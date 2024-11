Al-Hilal, non c'è pace per Neymar: altro infortunio dopo il ritorno in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è pace per Neymar, che era da poco tornato in campo dopo oltre un anno di stop per il gravissimo infortunio al legamento crociato e al menisco rimediato nell’ottobre del 2023 con il Brasile. Il fuoriclasse verdeoro ha lasciato il campo per un infortunio muscolare, toccandosi la parte posteriore della coscia. Il fatto è avvenuto nel finale della partita di Champions League asiatica vinta dal suo Al-Hilal per 3-0 contro gli iraniani dell’Esteghlal. Entrato in campo al 58′, Neymar ha abbandonato la partita dopo nemmeno mezz’ora, nonostante le cure ricevute dopo un primo stop.