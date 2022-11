Argentina, Messi dà un indizio sul suo futuro: "Non credo che giocherò..."

Manca sempre meno alla bellezza del Mondiale in Qatar. Tra le varie selezioni, l'Argentina è una delle più attese nel dare gran spettacolo nella massima competizione mondiale. A capo dell'Albiceleste non potrebbe non esserci il genio e campione Leo Messi. Con molta probabilità, questa per lui sarà l'ultima volta che giocherà la competizione, a darne un indizio è stato lui stesso in un'intervista rilasciata al Pocho Lavezzi per il canale ufficiale della CONMENBOL: "Giocare a calcio mi piace e mi diverto, è l'unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita. Quando smetterò penso che resterò legato al mondo del calcio, ma non so cosa farò di preciso. Non credo che giocherò ancora a lungo". Alla domanda se stesse pensando al poter giocare in Argentina prima del suo ritiro, Lionel ha aggiunto: "Non lo so, nella vita succedono tante cose. Era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene".