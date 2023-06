Argentina, Messi spaventa i tifosi: "Mondiale? Quello in Qatar..."

Lionel Messi sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Dopo l'addio al Psg l'argentino approderà in Mls per giocare con la maglia dell'Inter Miami. Per quanto riguarda la Nazionale invece il mondiale in Qatar è stato il suo ultimo: "Non credo che ci saranno altri Mondiali, quello vinto in Qatar è stato il mio ultimo torneo, poi vedremo come andranno le cose in futuro, ma al momento la situazione è questa. Guardiola? Ci sentiamo spesso, ha dimostrato di essere il miglior allenatore del mondo", queste le sue parole in un'intervista a Titan Sports.