Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di mister Sarri

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PUNTA FORTE SU FELIPE ANDERSON FORMELLO - Altro allenamento con Felipe Anderson falso nueve. In mezzo al tridente, il brasiliano: ai suoi lati Zaccagni a sinistra e il baby Romero a destra, pronto a muoversi con entrambi i reparti offensivi durante le prove tattiche (in partitella è stato alzato... WEBTV LAZIO | 4° APPUNTAMENTO CON "AVANTI LAZIO FAMOJE 3 GOL", IN TV DALLE 18.30! È lunedì ed è ora dell'appuntamento in TV con Lalaziosiamonoi.it. La trasmissione "Avanti Lazio Famoje 3 gol", in onda tutti i lunedì sulla pagina facebook de Lalaziosiamonoi.it, sul digitale terresentre, canale 97 di TeleRomaUno... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, CERCASI TERZINO PER GENNAIO: OCCHI SU UN BABY DELL'AZ ALKMAAR La Lazio guarda già al futuro. Sarà un campionato strano questo: tra meno di un mese inizierà il Mondiale in Qatar e tutti i club avranno tempo per decidere il da farsi all'apertura del mercato di gennaio. La società biancoceleste si guarda...