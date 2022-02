Atalanta, Marino (al posto di Gasperini) attacca Marelli: "Per fortuna non arbitra più"

La partita tra Atalanta e Juventus farà discutere anche per le decisioni arbitrali. L'uscita a valanga di Szczesny su Koopmeiners, il fatto di Hateboer su De Sciglio e l'intervento a corpo morto di de Ligt sul tiro di Boga hanno lasciato strascichi anche all'interno delle società. Il dg dell'Atalanta Marino, in sostituzione di un polemico Gasperini, ai microfoni di Dazn ha attaccato duramente l'ex arbitro Marelli, che aveva appena dato la sua interpretazione degli episodi: "Per fortuna Marelli non arbitra più". L'ex fischietto non si è mostrato risentito, ma ha risposto con garbo. A quel punto ancora Marino: "Non conosce il regolamento, domani mattina lo vada a ricontrollare. Ha un regolamento tutto suo, non sono per nulla d’accordo con quanto dice". Anche giovedì dopo l'eliminazione dell'Atalanta dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, Marino era apparso in tv visibilmente risentito e aveva attaccato la direzione arbitrale. Lontani i tempi del 'modello' Atalanta e della presunta diversità di stile.