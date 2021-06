Austria, le scuse di Arnautovic: "Mie parole eccessive, ma non razziste"

L'attaccante dell'Austria Marko Arnautovic ha voluto chiedere scusa per la rabbiosa esultanza dopo il gol contro la Macedonia del Nord. In particolare la storia su Instagram è diretta all'avversario Alioski, secondo qualche organo di stampa insultato a causa delle sue origini albanesi: "Ci sono state alcune parole eccessive a causa delle emozioni della partita di ieri e vorrei scusarmi per queste. Soprattutto con i miei amici della Macedonia del Nord e dell'Albania. Vorrei dire una cosa molto chiaramente. Non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sostengo la diversità. Tutti quelli che mi conoscono ne sono consapevoli". In conclusione della stories il calciatore austriaco ha chiesto scusa sia in serbo sia in albanese.