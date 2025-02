Ballotta sicuro: "La Lazio è più avanti delle altre nella corsa Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La corsa Champions in campionato si fa sempre più agguerrita. La Lazio prova a tenere duro per il quarto posto, ma Fiorentina, Juventus, Milan e Bologna non mollano. Proprio di questo ha parlato l'ex portiere Marco Ballotta, intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it. Secondo lui i biancocelesti hanno una marcia in più rispetto alle altre squadre, soprattutto a livello di gruppo. Di seguito le sue parole.

"Ti dico subito che vedo la Lazio avvantaggiata sulle altre in lizza per la Champions. Il mese di marzo con le coppe sarà il mese più delicato e importante per tutte le squadre, ma non penso che la Lazio possa avere un calo significativo. A parte qualche battuta d’arresto, che ci può stare, ha tenuto sempre un andamento regolare. Possiede un organico molto compatto, sono una cosa sola con l’allenatore, che viene seguito sotto tutti i punti di vista dalla squadra. La Lazio ha qualcosa in più delle altre".