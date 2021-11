Balotelli: "Io in coppia con Immobile. Tornerei a piedi per la Nazionale"

Ospite in diretta Twitch sul canale OCW Sport insieme a tanti personaggi del web, Mario Balotelli, attualmente attaccante dell'Adana Demirspor, ha parlato a 360 gradi del suo momento fisico e mentale e della suggestione su un suo possibile ritorno con la Nazionale di Mancini. L'ex attaccante di Inter, Milan e non solo ha immaginato anche una possibile coppia d'attacco in azzurro tra lui e Immobile: "Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti, quindi anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti. Se tirerei i rigori? Non rispondo apertamente perché si creerebbero polemiche, ma penso che si sappia che tiro anche i rigori, non credo sia una novità. Qual è il ragazzo che gioca a calcio e non sogna di essere l'attaccante della Nazionale".

Ritorno in Nazionale? "Mi sento bene e sto bene dopo gli ultimi 2 anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo. Mancini non mi ha chiamato perché lui sa il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Ora ho fino a marzo per arrivare al top della condizione. Io non è che sono qui a lamentarmi della non convocazione. Non sono tanto lontano dalla mia condizione, devo solo lavorare".

Il ct Mancini? "Con Mancini ho un ottimo rapporto e ho sempre avuto un ottimo rapporto. Abbiamo un rapporto aperto, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì. Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?".

Fine carriera? "Io non seguo giornali, articoli, etc. Mi aggiorna mio fratello e spesso mi dice: 'Questi pensano davvero che sei finito". Io non ho mai avuto la paura e il timore che non avrei potuto fare la differenza".

L'Italia? "C'è una cosa che non mi è mai piaciuta in Italia. L'Italia ha vinto un Europeo, ha fatto record di vittorie, eppure al primo inceppo si butta fango. Un po' di ottimismo no? A me fa piacere che ci sia tanta gente che mi scriva di tornare in Nazionale. Ma la verità è che: come fai al primo inceppo a buttare tutto in vacca?. Quello che mi fa arrabbiare è che in Italia ci siano troppi ignoranti. Se sei un sito web letto, un giornale molto letto, alla fine alle persone il pensiero lo crei tu e non se lo fanno da sole".

La patria chiama? "Prima della Turchia ho rifiutato un'offerta dall'Italia".

Mourinho? "Io ho avuto un rapporto bellissimo con Mourinho nonostante quello che si dice. Lui aveva un superpotere di fare una super squadra a livello di persone. Ci vuole tempo, vedrete che le risolve le questioni. Con tutto il rispetto della Roma, uno come Mourinho ti aspetti che possa andare al Real o al Barcellona".