Barcellona, due calciatori positivi al Covid-19: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 - Non solo Lenglet. Anche Dani Alves è risultato positivo al Covid. A dare la notizia è proprio il Barcellona che, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato: "Clément Lenglet e Dani Alves dell'FC Barcelona sono entrambi risultati positivi al Covid-19 e non prenderanno parte alla sessione di allenamento di domani alle 18:00 CET alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. I giocatori si sentono entrambi in buona salute e sono in isolamento domiciliare. Il club ha informato le autorità competenti".

Clement Lenglet è risultato positivo al Covid-19. A riportare la notizia è il quotidiano catalano Ara che spiega come il difensore francese del Barcellona non potrà riprendere gli allenamenti con la squadra. Problemi dunque per Xavi che perde una pedina in difesa. Il calciatore dovrà ovviamente restare in isolamento fino a che non tornerà negativo.