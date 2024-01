Bayern Monaco, si prepara un'altra rivoluzione in società: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è un clima tranquillissimo quello in casa Bayern Monaco. Il club, nonostante il grande mercato estivo, non sta rispettando le aspettative, e l'attuale classifica in Bundesliga ne è la conferma (secondo posto a -7 dal Bayer Leverkusen con una partita in meno). Per questo continua la rivoluzione societaria iniziata lo scorso anno con il licenziamento di Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn.

In estate, infatti, era arrivato un nuovo direttore sportivo, Christoph Freund, che in questi mesi ha lavorato con il direttore tecnico Marco Neppe e con l'allenatore Thomas Tuchel. I risultati apparentemente deludenti, però, portano a cambiamenti radicali: su tutti, sarà proprio il dt Neppe a lasciare la Baviera, come riportato da SkySport DE. Al suo posto dovrebbe subentrare Max Eberl, liberato dal Lipsia di recente. La situazione non è delle migliori, e tra meno di un mese ci sono gli ottavi di Champions League contro la Lazio.