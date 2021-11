Belenenses con 17 indisponibili per Covid: scende in campo con 9 giocatori e due portieri

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in Belenenses-Benfica, match valido per la dodicesima giornata della Liga Portugal. I padroni di casa sono scesi in campo con soli 9 giocatori e ben due portieri. Sono infatti ben 17 i calciatori indisponibili per Covid-19. Inevitabili le ripercussioni con gli ospiti che hanno chiuso la prima frazione sul 7-0. Nella ripresa il Belenenses ha perso tre calciatori per infortunio e così l'arbitro è stato costretto a fischiare la fine perché non c'erano in campo i sette giocatori che da regolamento servono per giocare.