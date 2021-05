Benevento in Serie B, Vigorito 'punisce' la squadra: a Torino in Pullman

"La squadra ha viaggiato tutto l'anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un 'modesto' pullman societario ". Messaggio dei tifosi recepito eccome dal presidente del Benevento Oreste Vigorito, il quale avrebbe deciso dopo la retrocessione della squadra in Serie B, di far viaggiare i calciatori e lo staff tecnico in pullman e non in aereo, in occasione dell'ultima trasferta sul campo del Torino: per Pippo e Inzaghi e i suoi dunque, si prevedono 12 ore di viaggio in pullman per raggiungere la capitale piemontese.

