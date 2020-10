Benevento - Inter, "manita" dei nerazzurri: 5-2 di Conte a Pippo Inzaghi

Finisce 5-2 in favore dell'Inter il recupero della prima giornata per gli uomini di Conte contro il Benevento. Partita messa in ghiaccio sin da subito con 3 gol segnati nei primi 28 minuti da Lukaku (doppietta) e Gagliardini. A nulla è servita la rete di Caprari, seguita dal 4-1 di Hakimi con cui le squadre sono andate a riposo. Nella ripresa spazio anche per Lautaro Martinez e per la doppietta di Caprari a chiudere il match. Nerazzurri che raggiungono Napoli, Milan e Hellas Verona in vetta alla classifica, in attesa di Lazio - Atalanta di stasera. Apprensione per Vidal, uscito dal campo anzitempo per un infortunio alla coscia. La sua presenza nel prossimo match contro i biancocelesti all'Olimpico è a rischio. Vince anche lo Spezia in trasferta contro l'Udinese, 2-0 grazie ad una doppietta di Galabinov.

