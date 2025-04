Bodo/Glimt, Berg: "Potevamo segnare di più, ma non ci facciamo ingannare dalla Lazio"

Primo round al Bodo/Glimt. La Lazio cade in Norvegia sotto i colpi di Saltnes, che con la sua doppietta ha regalato la vittoria alla squadra di Knutsen. In zona mista, il capitano dei norvegesi Patrick Berg ha commentato la partita e la prestazione dei suoi, soffermandosi anche sul ritorno a Roma. Di seguito le sue parole.

“Siamo incredibilmente felici, sono soddisfatto del risultato. La sensazione è che avremmo potuto segnare più gol per le occasioni che abbiamo creato soprattutto nel secondo tempo. Ma siamo comunque orgogliosi. Ci è mancato l’ultimo dettaglio, non potevamo fare più di questo. Ovviamente 2-0 qui in casa, in un quarto di finale, ne siamo molto contenti. Il ritorno a Roma? Non saremo più difensivi, dobbiamo fare ciò che è meglio per la squadra. Forse dobbiamo essere più intelligenti e cinici. Sono convinto che avremo le stesse occasioni anche all’Olimpico se osiamo ancora e se siamo così coraggiosi".

"Spesso la sensazione che abbiamo in Norvegia è che le squadre avversarie siano peggio qui di come sono in realtà. Questo succede perché qui ci sono circostanze insolite per loro, non sono abituati al freddo e alla neve. A Roma sarà completamente diverso. È successo anche con l’Olympiakos, non dobbiamo farci ingannare dalla prestazione che la Lazio ha fatto qui da noi. Sono contento di giocare all’Olimpico tra una settimana, sarà un’esperienza incredibile per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi".