Bodo/Glimt, Blomberg: "Non è finita qui. Sarà dura nella Capitale, i tifosi della Lazio..."

Il Bodo/Glimt si aggiudica il primo round dei quarti di finale, la trasferta norvegese è stata un flop per la Lazio che ora dovrà recuperare nella sfida di ritorno all'Olimpico in programma giovedì 17. Il viaggio nella Capitale impensierisce e non poco la squadra di Knutsen che teme particolarmente l'atmosfera dello stadio e il calore dei sostenitori biancocelesti. A confermarlo è stato Blomberg in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club. Le sue parole: "Sono contento, ma allo stesso tempo ti rimane un po’ di delusione perché ce ne sarebbero potuti essere di più di gol. Nel primo tempo ho provato a metterla, ma ho aperto troppo e sono scivolato e ho impattato male. Fortunatamente a centrocampo abbiamo Saltnes che può segnare molto. È incredibilmente bravo sotto porta e lo ha dimostrato ancora una volta contro un top club italiano"

"Siamo solo a metà strada, non è finita qui assolutamente. Non possiamo riposare sugli allori, è un duro lavoro mentale da fare soprattutto quando a Roma sentiremo anche i tifosi della Lazio. Penso che sarà veramente dura".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE